Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor!
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari’de bu gece başlayacak sağanak yağışın yarın öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Bingöl'ün güneyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, söz konusu illerde beklenen hava durumunun yarın saat 15.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.
Belirtilen iller için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #kuvvetli sağanak
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