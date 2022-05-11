Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan son hava tahmini raporuna göre, Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, İzmir, Manisa ve Aydın'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Video Haberler
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
- TEM bağlantısı göle döndü: Su borusu patladı
- Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı
- Sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü
- Feci kaza: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Denizde 66 saat! Türk kaptan yurda döndü
- Van kedisinin sevimli yavruları
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Sedat Peker'den 'Demirören' mesajı
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'
- Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti