Meteoroloji uyardı: Omega blokajı ne demek?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:32

Güncelleme: 11.06.2024 - 13:32

Son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte çöl sıcakları uyarısı araştırmaları neden oldu. Termometreler 30 dereceleri geçti. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Peki, Omega blokajı ne demek?

OMEGA BLOKAJI NE DEMEK?

Analiz edilmiş yüksek kartlarda Yunan alfabesindeki omegaya benzeyen, Kuzey yarım kürede kış sonu ve bahar başlarında görülen, jet rüzgarlarının kutba bakan taraflarındaki sıcak yüksek dilidir. Engel yükseğe tipik bir örnektir.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN SICAK HAVA UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Twitter (X) üzerinden sıcak hava uyarısında bulundu. Özhaseki açıklamasında şunları ifade etti;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre salı gününden itibaren sıcaklıklarda artış beklenmektedir. Sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği çarşamba gününden itibaren;

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece,

Diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece artış olacağı tahmin edilmektedir.

Bazı illerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar nedeniyle;

Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmalarını,

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını ve akciğerlerimiz olan ormanlarımız konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum.