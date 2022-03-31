Meteoroloji uyardı: Önce kuvvetli rüzgar sonra yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugünden itibaren özellikle Marmara Bölgesi’nde rüzgarın kuvveti artacak ve yağışlar kendini göstermeye başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugünden itibaren yurdun kuzeybatısını kuvvetli rüzgarlar etkileyecek ardından ise yağışlı günler başlayacak. İlerleyen günlerde yağışlar etki alanını genişletecek ve sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş meydana gelecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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