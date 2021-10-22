Meteoroloji uyardı: Pazar gününe dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren hissedilir derecede azalacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22-28 Ekim 2021 tarihleri arasına ait haftalık hava durumu tahminlerini de paylaştı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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