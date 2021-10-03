Meteoroloji uyardı; Sağanak yağış geliyor!

03 Ekim 2021 Pazar, 09:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya’nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ile kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.