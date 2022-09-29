Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıkladığı hava durumu raporuna göre, bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, yarından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 10:52
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük tahmin raporuna göre; bugün Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yarından itibaren artacak sıcaklıkla birlikte mevsim normallerinin üstü görülecek.


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü Ankara Hava Durumu Bursa Hava Durumu hava durumu İstanbul Hava Durumu İzmir Hava Durumu Konya Hava Durumu Sıcaklık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler