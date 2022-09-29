Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıkladığı hava durumu raporuna göre, bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, yarından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük tahmin raporuna göre; bugün Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yarından itibaren artacak sıcaklıkla birlikte mevsim normallerinin üstü görülecek.
??29 Eylül 2022 (Perşembe)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 29, 2022
??Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/fOJIdYz47J
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