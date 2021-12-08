Meteoroloji uyarmıştı: Beklenen kar yağışı Erzurum’da başladı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 14:29

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünün dün yapmış olduğu kar uyarısı sonrası Erzurum'da kar yağışı öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde fırtınaya dönüşen kar yağışı, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Palandöken Kayak Merkezi’ne kayak yapmak için gelen vatandaşlar ise şiddetli fırtına sonrası teker teker geri döndüler.

Kent merkezinde ise kısa süreli etkili olan kar yağışının akşam saatlerinde tekrar etkili olması bekleniyor.