Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'a çamur yağdı, otomobil sürücüleri isyan etti

Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:18

Güncelleme: 12.03.2024 - 13:23

Meteoroloji geçen günlerde yaptığı açıklamada, Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek İstanbul için çamur yağmuru uyarısında bulunmuştu.

ÇAMUR KALINTILARI OLUŞTU

Çamur yağmuru İstanbul’un birçok ilçesinde etkili oldu. Çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

Evden çıktığında aracını çamur içinde gören Yunus Türk, “Sabah çıktık evimizden vaziyet bu. Araçlarımızın hali bu. Herhalde tehlikeli bir durum. Uzmanlar ne der bilmiyorum, zararlı olabilir. Çıkmadık, böyle olduğunu görünce durmasını bekledik öyle çıktık. İnşallah bir zarar yoktur. Bugün aracı yıkatmayacağız bu şekilde kalacak, yapacak bir şey yok. Bu şekilde kalsın, Afrika çamuru ile geziyoruz” dedi.

Bünyamin Karaca ise “Sabah kalktığımızda havadan belliydi. Afrika’dan gelen toz gördüğünüz gibi aracımızı toz bulutu yaptı. Nefes darlığı çeken hastalarımız içinde sıkıntı, hava kirliliği zaten dünyada da bir sorun. Şu anda genel etkisini de görüyorsunuz araçlarımız aynı bu şekilde” diye konuştu.