Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:32

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 11:44

Uzmanlar tarafından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği açıklanırken yurttaşlar, "Beklenen yağmur ve kar yağışı gelecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yeni haftayla birlikte ilk 3 gün yağış olmayacağını açıkladı.

Çalışkan, "27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Ocak ayının sonu ile şubat ayının başında kar yağacak illerimiz olacak" diye konuşan Çalışkan, İstanbul'da bugün ve 3 gün boyunca poyrazın sert eseceğini bildirdi.

Çalışkan, "Marmara genelinde rüzgâr soğuk esiyor. Perşembe günü Ege'ye kuvvetli sağanak yağış gelecek. Marmara bölgesinde ise yağmur bekleniyor" dedi.

Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.