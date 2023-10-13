Meteoroloji uzmanı bu kışın sıra dışı olacağı konusunda uyardı: Türkiye ilginç bir kış yaşayacak

Yayınlanma: 13.10.2023 - 19:02

Güncelleme: 13.10.2023 - 19:02

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Ülkemizi Soğuk Bir Dönem Bekliyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yaptığı açıklamada, 20 - 30 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin normallerin altında bir sıcaklıkla karşılaşacağını belirtti. Özellikle 20 Ekim'e kadar gündüzlerin sıcak, gecelerin ise soğuk geçeceği bu dönemi "tam hastalık havası" olarak nitelendiren Ökten, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ekim ayının genel olarak Sibirya, Rusya ve Avrasya'da kar rekorlarına tanıklık edeceğini ifade eden Ökten, El Nino ve negatif Qbo etkisiyle Türkiye'nin ilginç bir kış yaşayabileceğini vurguladı. Normal bir kış sezonundan farklı olarak, 2002 - 2003 ve 2016 - 2017 sezonlarından daha iyi bir seyir izlediklerini belirten uzman, "Yeni bir Godzilla yaşar mıyız acaba?" sorusunu gündeme getirdi.

Uzman Ökten, önümüzdeki günlerde Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk cephenin, geçmişteki benzerlerinden daha etkili olacağını belirtti. Karayel kökenli bu soğuk cephenin Pazartesi günü gelmesi bekleniyor. Öğlene doğru hızlı bir sıcaklık düşüşü yaşanacağını ifade eden Ökten, vatandaşları sabah saatlerinde kalın giyinmeleri konusunda uyardı.

Türkiye'ye tam anlamıyla kışın gelmesinin ise 20 Ekim'de olabileceğini belirten Ökten, modellerin bu konuda ısrar etmeye başladığını ve sadece ne kadar batılı veya doğulu olacağının belirsiz olduğunu söyledi. Uygun sinoptik durum oluşursa, Marmara bölgesinde bile birçok yerde kar yağışı görülebileceğini ifade etti. Özellikle 20 Ekim'den itibaren alınması gereken önlemlere vurgu yapan uzman, soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.