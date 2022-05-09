Meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaş, 'Kutuplardan soğuk hava gelecek' tartışmasına açıklık getirdi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaş, mevsim normallerinin altında seyreden hava koşullarının nedenleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Tv'den Sinem Nazlı Çelik'e konuşan Şahbaz, sıcaklıkların yavaş yavaş yükseleceğini ifade etti.

'KUTUPLARDAN SOĞUK HAVA GELECEK' TARTIŞMASI

Soğuk hava beklemediklerini belirten Şahbaz, "Sıcaklıklar normalin altında seyretti ancak bu anormal değil. Kutup bazlı bir soğuk gelecek dendi. Ancak biz böyle bir durum olmayacağını belirttik. Bazı modeller üzerinden çalışıyoruz. Bu modelden çıkan en kötü sonuçları alıp sansasyon yaratmak için sosyal medyadan açıklıyorlar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BU DURUMLARA ALIŞIK"

Mayıs ayında soğuk havanın ülkemize yabancı olmadığını ifade eden Şahbaz, "Soğukluklar daha önce olmamış şey değil. Mayıs ayında yağan karları hatırlayacağız. 23 Nisan'larda da Ankara için kar beklentisi oluyordu. Bunlar normal" ifadelerini kullandı.

YAZ UZUN GEÇECEK Mİ?

Kış ayının uzun geçmesinin yaz ayınında uzun geçeceği yönünde düşünceleri akıllara getirmesine değinen Şahbaz, "Bizim tahminlerimiz 7 günü kapsıyor. 7. günden sonraki tahminlerde hata payı çok artıyor. Biz 3 aylık tahmin yayınlıyoruz ama bunlar fikir verme amaçlı. Bugünden bu konuda bir yargıda bulunmak doğru değil.