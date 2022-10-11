Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı
Meteoroloji, 11 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Rize, Artvin, Trabzon, Giresun çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu
HATAY 16°C, 30°C
Az bulutlu
ISPARTA 9°C, 26
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
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