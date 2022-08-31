Meteoroloji uzmanı uyardı: 'Mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredecek'

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:44

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de yurttaşları sıcaklara karşı uyardı. Sıcaklıkların yarın itibariyle mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerine çıkacağı ve pazar günü akşama kadar süreceği bildirildi.

Uyarılarda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, “Yapmış olduğumuz son analizlere göre, ilimiz genelinde hava, açık ve az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredecek. Günün en yüksek sıcaklığı 38 ile 40 derece, gece en düşük sıcaklık ise 20 ile 21 derece arasında olması beklenmektedir. Rüzgarların güney ve batı yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. İlimiz genelinde bölgemizde beklediğimiz yüksek sıcaklıklara karşı, vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları gerekiyor. Önemli işleri olmadığı taktirde korunmalarında fayda olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



