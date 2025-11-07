Meteoroloji uzmanı yanıtladı: İstanbul'a kar yağacak mı?

Kasım ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar yurt genelinde etkin bir yağış beklenmiyor” dedi.

Dr. Özdemir, hava sıcaklıklarının ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde sis oluşumlarının görüleceğini söyledi.

TRT Haber'e konuşan meteoroloji uzmanı, “Bir süredir halk arasında ‘pastırma sıcakları’ olarak bilinen dönem yaşanıyor. Ancak bu sıcak günler yavaş yavaş yerini soğuk havaya bırakacak" ifadelerini kullandı.

ARALIK AYI YAĞIŞLI GEÇECEK Mİ?

Özdemir'e göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde yağışların artması bekleniyor. Dr. Özdemir, "Kış mevsiminin geçen yıllara göre daha yağışlı ve soğuk geçmesini ümit ediyoruz" diyerek şu bilgileri paylaştı:

"Yağışlar bölgelere göre değişecek. Kıyı kesimlerde yağmur, yüksek bölgelerde ise kar yağışları görülecek. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Bolu, Trabzon gibi yüksek bölgelerde kar yağışı bekliyoruz."

İSTANBUL'DA BU YIL KAR YAĞACAK MI?

İstanbul için değerlendirmede bulunan Dr. Özdemir, kışın en az bir veya iki kez kar yağışı görüleceğinin öngörüldüğünü paylaştı. Ancak şehirleşmenin kar yağışını etkilediğine dikkat çekti:

"Rakımı yüksek yerlerde kar daha etkili olur. Metropollerdeki ısı adaları, yüksek binalar ve yoğun yapılaşma kar yağışını zayıflatıyor. Yine de İstanbul bu yıl karla buluşacak gibi görünüyor."

BU KIŞ NASIL GEÇECEK?

Meteoroloji uzmanı, "Geçmiş yıllara göre çok sert bir kış beklemiyoruz" dese de, son 8-10 yıla kıyasla bu kışın daha soğuk ve yağışlı geçeceğini vurguladı:

“Soğuk hava dalgaları aralık ayından itibaren etkili olacak. Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman kuvvetli yağış ve kar görebiliriz. Bu yılın kışı sert, yağışlı ve uzun süreli olacak. Mevsimler birbirine karıştı. Yazlar daha sıcak, sonbahar kurak geçiyor. Bu dengesizlik kış aylarında da kendini gösterecek. Kış aylarında hem ani soğuma hem de lokal yoğun yağışlar yaşanabilir.”