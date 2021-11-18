Meteoroloji'den 11 kent için kritik uyarı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Burdur Isparta, Konya ve Karaman çevreleri yerel olmak üzere yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu bir gün geçirecek. Sabah ve akşam saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KENTLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu
ANKARA 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ERZURUM 10°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DİYARBAKIR 19°C
Az bulutlu ve açık
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