Meteorolojiden 14 il için 'kuvvetli kar' uyarısı!
Türkiye geç de olsa kış havasının etkisi altına girmeye başlıyor. Meteoroloji verilerine göre; yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (28 Ocak Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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