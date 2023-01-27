Meteorolojiden 14 il için 'kuvvetli kar' uyarısı!

Türkiye geç de olsa kış havasının etkisi altına girmeye başlıyor. Meteoroloji verilerine göre; yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 15:43
Meteorolojiden 14 il için 'kuvvetli kar' uyarısı!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (28 Ocak Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji kar yağışı Kar

İlgili Haberler

Meteoroloji ilçe ilçe uyardı: Su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji ilçe ilçe uyardı: Su baskınlarına dikkat!
Meteoroloji uzmanı uyardı: Bazı bölgelerde kuvvetli yağış görülecek

Meteoroloji uzmanı uyardı: Bazı bölgelerde kuvvetli yağış görülecek
27 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

27 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler