Meteoroloji'den 19 il için karla karışık yağmur uyarısı!
Meteoroloji 21 Mart 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bugün itibariyle 19 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 2°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu
İSTANBUL 2°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 0°C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -3°C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
ZONGULDAK -2°C, 6°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -8°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -5°C, 6°C
Çok bulutlu
VAN -7°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
SİİRT -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
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