Meteoroloji'den 25 kent için sarı kodlu uyarı!

11 Aralık 2021 Cumartesi, 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

11 ARALIK CUMARTESİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORDU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğu, ilk saatlerde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 7 ila 9 kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0m; Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, Doğu Akdeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 4 ila 6, Dalga: 3,0 ila 4,0m, doğusu 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.