Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı

02 Ağustos 2022 Salı, 07:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Sakarya çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Çankırı ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

(Sinop hariç) gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 26°C

Gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 30°C

Gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 30°C

Gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı illeri ile Çorum çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 15°C, 32°C

Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C

Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C

Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Ardahan ile Kars'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 31°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık