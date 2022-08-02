Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 2 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgesi için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Sakarya çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Çankırı ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
(Sinop hariç) gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 26°C
Gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 30°C
Gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 30°C
Gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı illeri ile Çorum çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 15°C, 32°C
Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 29°C
Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C
Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Ardahan ile Kars'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 31°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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