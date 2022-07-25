Hava durumu: Meteoroloji’den o iller için sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre öğle saatlerinden itibaren Van'ın doğu kesimleri ile zamanla Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Van'ın doğu kesimleri ile zamanla Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 21°C, 35°C
Az bulutlu, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın iç ve dağlık kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, zamanla Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu, zamanla doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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