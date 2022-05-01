Ankara Valiliği açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava durumuna ilişkin açıklama

Ankara Valiliği Ramazan Bayramı tatili süresince aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.

İHA
01 Mayıs 2022 Pazar, 09:15
Ankara Valiliği açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava durumuna ilişkin açıklama
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Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30 Nisan Cumartesi günü Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağış anında yer yer dolu ve kuvvetli rüzgâr olacağı tahmin edilmektedir. 5 günlük Bayram tatili süresince de aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği, en yüksek sıcaklığın 17 ila 21 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir” denildi. 


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