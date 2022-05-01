Ankara Valiliği açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava durumuna ilişkin açıklama
Ankara Valiliği Ramazan Bayramı tatili süresince aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30 Nisan Cumartesi günü Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağış anında yer yer dolu ve kuvvetli rüzgâr olacağı tahmin edilmektedir. 5 günlük Bayram tatili süresince de aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği, en yüksek sıcaklığın 17 ila 21 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir” denildi.
Ramazan Bayramı Hava Durumu Tahminine İlişkin Açıklamahttps://t.co/HexNwJyUpE pic.twitter.com/eoHjdQLSRD— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 29, 2022
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