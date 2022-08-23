Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıda şu ifadeleri yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kötü rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir".
meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu Ankara Hava Durumu Bursa Hava Durumu İstanbul Hava Durumu İzmir Hava Durumu Konya Hava Durumu
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- Şort tacizine tepki
- 'Masamızda tek formül var'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti