Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İHA
23 Ağustos 2022 Salı, 13:30
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıda şu ifadeleri yer verildi: 

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kötü rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir". 


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu Ankara Hava Durumu Bursa Hava Durumu İstanbul Hava Durumu İzmir Hava Durumu Konya Hava Durumu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler