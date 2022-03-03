Meteoroloji'den 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mart 2022 hava durumu tahminleri açıklandı. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son raporlara göre 34 ilde kar yağışı etkisini artıracak.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte İç Anadolu’nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas), Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun’un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İl merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
MGM'den yapılan açıklamalarda 61 il için sarı ve 5 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR
Orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ’DE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR
Batı Karadeniz’de etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Cuma günü ilk saatlere kadar Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop illerinin 200 m üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların; Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor. Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı Perşembe günü zamanla kar yağışının 1000 m üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE FIRTINA
Antalya’nın iç kesimleriyle birlikte Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri (Adana, Mersin, Kahramanmaraş) ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri’nin güneyinde güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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