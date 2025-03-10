Meteoroloji'den 7 il için çığ uyarısı!
Meteorolojiden Doğu’daki 7 il için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: #doğu anadolu #çığ
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