Meteoroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde çığ, buzlanma ve don tehlikesine karşı uyardı.

Meteoroloji'den çığ uyarısı
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İHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 11:38

Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden, vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.


Etiketler: #meteoroloji #çığ

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