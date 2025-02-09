Meteoroloji'den çığ uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde çığ, buzlanma ve don tehlikesine karşı uyardı.
Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden, vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.
Etiketler: #meteoroloji #çığ
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