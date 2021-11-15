Meteoroloji'den 8 il için yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Sinop, Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu ve Çanakkale'de yağmur ve sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
PUS VE SİS UYARISI
Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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