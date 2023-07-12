Meteoroloji'den Antalya için 'orman yangını' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da sıcak ve kuru havanın 6 gün etkili olacağını belirterek orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:37
Meteoroloji'den Antalya için 'orman yangını' uyarısı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte 12 ile 17 Temmuz tarihleri arasında sıcak ve kuru havanın etkili olacağı belirtilerek orman yangını riskine dikkat çekildi.

"TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Açıklamada, "Antalya çevrelerinde sıcak ve kuru havanın önümüzdeki günlerde etkili olması tahmin edilmektedir. En yüksek sıcaklık 40-45 derece, en düşük nem yüzde 10-20 ve zaman zaman rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/s esmesi beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


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