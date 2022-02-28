Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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