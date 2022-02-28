Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

AA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:45
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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