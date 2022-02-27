Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; hava sıcaklıkları hızla düşecek. Yarından itibaren kar yağışı kendini göstermeye başlarken, hafta ortasında ise etki alanını genişletecek.
Birkaç haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren düşüşe geçiyor.
Hafta başında başlayacak olan kar yağışının Türkiye’de etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul’da 5-6 derece düşeceği tahmin ediliyor ve çarşamba günü yer yer kar yağışı bekleniyor.
SON DEĞERLENDİRME AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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