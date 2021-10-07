Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

07 Ekim 2021 Perşembe, 08:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

ÇANAKKALE 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C

Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 25°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

URFA 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık