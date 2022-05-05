Meteoroloji'den birçok ile sarı kodlu uyarı!

05 Mayıs 2022 Perşembe, 19:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Güncel rapora göre yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü yağışlar bugün ve yarın da birçok ilde etkisini sürdürecek. Sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 için de sarı kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji'nin uyarı verdiği iller şöyle: Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye.

Sağanak yağış beklenen bu 11 ilden, Giresun ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmesi de bekleniyor.

UYARILAR

KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ

6 Mayıs 2022 Cuma günü Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçeleri ile Sinop'un batısında (Türkeli, Ayancık, Erfelek) kuvvetli kuzey yönlü rüzgarla birlikte, çok kuvvetli (toplamda 40-75 kg/m2, yer yer 51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNEYDOĞU İLLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.05.2022 Perşembe günü Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.