Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.

İHA
18 Kasım 2022 Cuma, 15:16
Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
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Bugün 18.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: 

"Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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