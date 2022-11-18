Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı

18 Kasım 2022 Cuma, 15:16

Bugün 18.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."