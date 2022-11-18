Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.
Bugün 18.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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