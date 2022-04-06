Meteorolojiden çığ, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 10:06

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceği, sabah saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren ise Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Ayrıca yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiği açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, yükseklerde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Van Gölü hava durumu: parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; dalga: 0,25 ila 0,75 m; görüş: iyi, yağış anında orta. il merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 12, Van 14, Muş 11 ve Hakkâri’de 15 derece olması beklenmektedir” denildi.

“ÇIĞ UYARISI”

Açıklamanın devamında ise, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Van ve Hakkari çevrelerinde gerçekleşmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına kaynaklı çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

“TOZ TAŞINIMI UYARISI”

Açıklamanın sonunda ise, “Bölgemizde güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen Suriye kaynaklı toz taşınımının Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasına bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.