Meteorolojiden çığ uyarısı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:30

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:30

Meteoroloji 12 . Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji çığ uyarısında bulunarak, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Buzlanma ve don uyarısı da yapan meteoroloji uzmanlar, “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” dedi.