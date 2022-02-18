Meteoroloji'den çığ ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.
Bölgede sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.
Kar, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.
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