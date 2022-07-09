Meteoroloji’den çok sayıda kent için sağanak uyarısı
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, Batı Karadeniz ile İç Anadolu (Ankara) bölgelerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda da kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü yaşanacak.
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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