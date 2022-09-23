Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun doğusu için fırtına uyarısı

23 Eylül 2022 Cuma, 14:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan uyarıda, 24 Eylül Cumartesi sabahından itibaren, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkâri’de güney yönlerden kuvvetli 50-70 km/saat ve yer yer kısa süreli fırtına 70-80 km/saat şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. MGM’nin açıklaması şöyle:

“24.09.2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın; Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkâri) güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”