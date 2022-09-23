Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun doğusu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu'nun doğusu için (Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkari) kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.

ANKA
23 Eylül 2022 Cuma, 14:57
Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun doğusu için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan uyarıda, 24 Eylül Cumartesi sabahından itibaren, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkâri’de güney yönlerden kuvvetli 50-70 km/saat ve yer yer kısa süreli fırtına 70-80 km/saat şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. MGM’nin açıklaması şöyle:

“24.09.2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın; Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Hakkâri) güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”


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