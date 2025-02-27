Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için 'çığ' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için 'çığ' uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:09

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; son günlerde meydana gelen kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu, bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve sıcaklığın pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilirken, çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


Etiketler: #doğu anadolu #doğu karadeniz #meteoroloji #çığ

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