Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor!

Yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’in batısında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor!
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:25

Doğu Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #Doğu Akdeniz

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