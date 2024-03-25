Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:02
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Buna karşı bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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