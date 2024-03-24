Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 24.03.2024 - 07:47

Güncelleme: 24.03.2024 - 07:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-6 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu