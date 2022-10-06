Meteoroloji’den Ege Bölgesi için sarı kodlu uyarı

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:13

Meteoroloji, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden duyurdu. Yapılan sarı kodlu uyarıda meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

Muğla ve Denizli için de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı konusunda sarı kodulu uyarı geçen Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı gerektiğini bildirdi.