Meteoroloji’den Ege Bölgesi için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için şiddetli rüzgar uyarısı verirken, Muğla ve Denizli çevresi için de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
06 Ekim 2022 Perşembe, 14:13
Meteoroloji’den Ege Bölgesi için sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji,  İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden duyurdu. Yapılan sarı kodlu uyarıda meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

Muğla ve Denizli için de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı konusunda sarı kodulu uyarı geçen Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı gerektiğini bildirdi.


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