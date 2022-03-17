17 Mart 2022 Perşembe, 16:21

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadeleri yer aldı.

