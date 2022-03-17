Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.
Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.
Açıklamanın devamında, "Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadeleri yer aldı.
Video Haberler
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
En Çok Okunan Haberler
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş açıklaması
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
- Türkiye'nin teklifini açıkladı
- Portekiz'in Türkiye kadrosu belli oldu!
- 'Polisin aile hayatı tamamen bitirilmiş oldu'
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- 'Tüm paranızı kriptoda kaybetme ihtimaline hazır olun'
- Önce uyardı, sonra çözümü açıkladı!