Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuzey Ege'nin güney kesimleri ve Güney Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:11
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı!
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin güney kesiminde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güney doğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güney doğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınaların çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


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