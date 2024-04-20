BUDO seferlerine 'fırtına' engeli

Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:34

Güncelleme: 20.04.2024 - 15:34

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.

BUDO internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.