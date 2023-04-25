Meteoroloji'den Ege için sağanak uyarısı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:38

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nin yarın itibariyle yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

İzmir başta olmak üzere, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale’de gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğini bildiren Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.