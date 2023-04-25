Meteoroloji'den Ege için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; yarın başta İzmir olmak üzere Aydın, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nin yarın itibariyle yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.
İzmir başta olmak üzere, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale’de gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğini bildiren Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.
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