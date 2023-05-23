Meteoroloji’den Ege için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’in iç kesimleri, Aydın ve Manisa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’in iç kesimleri, Aydın ve Manisa'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteorolojinin yaptığı uyarı şöyle:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İzmir’in iç kesimleri, Aydın ve Manisa’da yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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