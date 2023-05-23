Meteoroloji’den Ege için sağanak uyarısı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:31

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’in iç kesimleri, Aydın ve Manisa'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteorolojinin yaptığı uyarı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İzmir’in iç kesimleri, Aydın ve Manisa’da yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”