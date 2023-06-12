Meteoroloji’den Ege için sağanak yağış uyarısı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:55

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:55

Meteoroloji; Ege, Batı Akdeniz çevresinde bugün ve yarın meydana gelmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirildi.

Meteoroloji yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini belirtti.

Kurum, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.