Meteoroloji’den Ege için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Ege Bölgesi’nde ve Akdeniz’in batısı ile iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını bildirerek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.
Meteoroloji; Ege, Batı Akdeniz çevresinde bugün ve yarın meydana gelmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirildi.
Meteoroloji yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini belirtti.
Kurum, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Başkanlar harekete geçti
- Hapisten kaçırılan belediye başkanı
- Otomobil pazarında döviz depremi