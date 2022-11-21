Meteoroloji’den Ege için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji, Ege’de etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların iki gün süreceğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Kurum ayrıca Kuzey Ege ve Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi için ‘sarı kodlu’ uyarı geçti. Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, Kuzey ve Kıyı Ege’de akşam saatlerine kadar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi bekleniyor. Kurum soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
SAĞANAK YAĞIŞ YARIN DA ETKİLİ OLACAK
Sabah erken saatlerden itibaren Ege’nin kuzey kıyılarında başlayan ve Kıyı Ege’nin tamamında etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m2), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m2) olması beklendiği bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı geçen kurum, yağışların yarın da İzmir, Aydın ve Muğla’da etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 21, 2022
(22 - 28 Kasım 2022)
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, perşembe gününden itibaren batı kesimlerde azalarak ?? pic.twitter.com/Ub02i9i0fP
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