Meteoroloji’den Ege için sarı kodlu uyarı!

21 Kasım 2022 Pazartesi, 14:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi için ‘sarı kodlu’ uyarı geçti. Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, Kuzey ve Kıyı Ege’de akşam saatlerine kadar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi bekleniyor. Kurum soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞ YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Sabah erken saatlerden itibaren Ege’nin kuzey kıyılarında başlayan ve Kıyı Ege’nin tamamında etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m2), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m2) olması beklendiği bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı geçen kurum, yağışların yarın da İzmir, Aydın ve Muğla’da etkisini sürdüreceğini bildirdi.